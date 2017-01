Un prim test pentru Dacia in cantonamentul din Spania. Echipa a remizat cu polonezii de la Cracovia, scor 1 la 1 - VIDEO

Mijlocasul Georgi Sarmov a stat la capatul unui contraatac, in minutul 7. Pentru Dacia, in amicalul de aseara au jucat mai multi fotbalisti noi, printre care Denis Ilescu, Alexandru Pascenco sau francezul Cheick-Alan Diarra.

Ambele echipe au ratat ocazii bune de gol, iar, la una dintre faze, cei de la Cracovia au lovit transversala. Polonezii au egalat scorul in minutul 64, prin Milan Dimun. Mai tarziu, dacii au ratat doua ocazii imense de a smulge victoria.

Astfel, lupii galbeni au remizat, scor 1 la 1, cu echipa Cracovia, care a ocupat locul 5 in sezonul precedent, in Campionatul Poloniei, iar in stagiunea actuala este pe pozitia a 14-a. Dacia va juca inca 6-7 amicale in cantonamentul din Spania.