Un student moldovean a facut o reclama pentru una dintre cele mai mari companii de imbracaminte sportiva din lume: A publicat-o pe internet, iar efectul a fost unul neasteptat - VIDEO

Eugen Merher este un regizor din Republica Moldova, stabilit in Germania acum 20 de ani. Acum studiaza la o Academie de Film de acolo. Tanarul a devenit cunoscut peste noapte in intreaga lume. Eugen a creat o publicitate pentru un brand cunoscut de articole sportive. Reclama a fost realizata acum un an, insa recent a fost schimbata coloana sonora. Si cum compania nu a reactionat la mesajele lui Eugen pentru a primi sustinere, acesta a decis sa o publice pe Internet. Efectul a fost unul cu adevarat neasteptat. In mai putin de o luna, spotul a adunat peste 5 milioane de vizualizari.

Eugen MERHER, REGIZOR “Eu am văzut asta întâmplător câteva zile în urmă. Eram la nunta verişoarei mele şi am văzut asta pe telefonul mobil. Nu-mi venea să cred. Unele pagini de pe Facebook au descărcat acest video şi l-au postat din nou pe paginile lor şi au acumulat sute de mii de vizualizari. ”

Spotul emotionant arata povestea unui fost maratonist, care acum traieste la un azil de batrani. Acesta gaseste o pereche veche de ghete, care il fac sa evadeze din camin. Eugen spune ca ideea spotului este inspirata din viata reala, chiar din familia sa.

Eugen MERHER, REGIZOR “Am avut o rudă îndepărtată, a murit anul trecut. Avea 80 de ani, era bătrân, dar în suflet era foarte tânăr, era o persoană foarte activă. Era ca un prieten, era bine alături de el, niciodată nu aveam impresia ca e un bătrânel. El a fost motivaţia pentru a arăta tăria de caracter în spotul nostru.”

Acum tanarul are propuneri din mai multe tari si alege unde sa-si continue cariera. Anterior, Eugen a regizat un spot oficial al unui brand de produse cosmetice cunoscut in toata lumea.

Eugen Merher are 26 de ani si este originar din Chisinau. In 2015 acesta a revenit pentru prima oara in Moldova. In viitor, regizorul isi doreste sa faca un lung metraj stiintifico-fantastic.