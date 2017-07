Un superduel a deschis noua editie a turneului International Champions Cup. Borussia Dortmund a invins-o pe AC Milan, cu 3 la 1, intr-un meci disputat in China - VIDEO

Nuri Sahin a sutat din afara careului si l-a invins pe portarul Storari. Peste doar 4 minute, Borussia Dortmund a obtinut un penalty, dupa ce Pulisic a fost faultat in careul advers. Aubameyang a transformat lovitura de la punctul cu var. Milanezii au raspuns prin golul superb al lui Bacca, din minutul 24.

Pentru AC Milan, au jucat, astazi, mai multi fotbalisti noi, adusi pe bani grei, in aceasta vara. Totusi, in repriza secunda, italienii au mai incasat un gol. Aubameyang a facut 3 la 1. Borussia Dortmund a castigat primul meci de la International Champions Cup, turneu la care joaca cele mai tari cluburi europene. La editia din acest an, care se va desfasura in China, Singapore si Statele Unite, se asteapta partide precum Real – Barcelona, Manchester United – Manchester City sau Bayern Munchen – AC Milan.