Un tanar din Brazilia a venit ca spectator la un turneu de MMA, dar a ajuns sa lupte in ring si a castigat centura de campion. La final, si-a cerut iubita in casatorie - VIDEO

Luis Felipe Alvim a venit ca spectator la turneu, dar a aflat ca lupta finala a fost anulata, din cauza retragerii unuia dintre luptatori. Tanarul, detinator al unei centuri negre la Muai Thai, a plecat la vestiar sa salute antrenorul si prietenii care concurau la turneu.

Surprinzator, antrenorul i-au propus lui Alvim sa iasa in ring. Rezultatul a fost o surpriza totala. Alvim a castigat dupa ce i-a aplicat o priza in jurul gatului adversarului sau si a luat centura de campion. Fericit, tanarul si-a cerut iubita in casatorie, care nu a stat mult pe ganduri si a acceptat.