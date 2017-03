Una calda, alta rece. FC Rostov a remizat cu Manchester United, insa Alexandru Gatcan va rata returul de saptamana viitoare - VIDEO

Capitanul celor de Rostov l-a faultat pe Zlatan Ibrahimovic, atacantul celor de la Manchester United, si a vazut imediat cartonasul galben. Astfel, moldoveanul va lipsi din returul optimilor Europa League, de pe Old Trafford, de saptamana viitoare.

Scorul a fost deschis de Mkhitaryan in minutul 35. Replica gazdelor a venit in partea secunda. Bukharov a egalat dupa pasa geniala a lui Kalachev. Finalul partidei le-a apartinut in totalitate rusilor, insa nu au reusit sa smulga victoria. S-a incheiat 1 la 1, iar FC Rostov pastreaza toate sansele la calificarea in sferturile Europa League. Returul partidei se va disputa pe 16 martie.