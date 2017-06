Una calda, alta rece, pentru nationala Moldovei de handbal. Echipa noastra a pierdut meciul cu Insulele Feroe, la Campionatul Mondial al Tarilor in Curs de Dezvoltare, scor 30 la 40 - VIDEO

Nationala Moldovei a dominat cap-coada partida cu Armenia. Tricolorii conduceau cu 20 la 7 in prima repriza, iar la final s-au impus cu 46 la 13. Maine, intr-un alt meci, handbalistii moldoveni vor juca impotriva Chinei. Turneul Tarilor in Curs de Dezvoltare, desfasurat in Bulgaria, este organizat de federatia internationala si e la a doua editie. In anul 2015, Moldova a ocupat locul 6.