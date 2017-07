Una calda, alta rece pentru Radu Albot. Cel mai bun tenisman moldovean a jucat doua meciuri intr-o zi - VIDEO

Albot a castigat, ieri, prima partida in fata unui tenisman german, in trei seturi. Apoi, insa, a dat piept cu ungurul Marton Fucsovics, care este clasat cu o pozitie mai jos, in topul mondial. Totusi, sportivul din Ungaria a dominat cap-coada meciul si a castigat cu un dublu 6 la 2. Eliminat in sferturile turneului Challenger din Germania, Albot se va consola cu un premiu de 3 mii 710 euro.