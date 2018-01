Una calda, alta rece pentru Simona Halep la Australian Open. Numarul 1 mondial s-a calificat in actul secund, dar s-a accidentat - VIDEO

Simona Halep a invins-o pe Destanee Aiava, scor 7 la 6 si 6 la 1 si s-a calificat in turul 2 de la Australian Open. Numarul 1 mondial a calcat stramb in debutul setului doi, avand nevoie de o pauza medicala.

Chiar daca a continuat meciul si s-a impus in fata jucatoarei de 17 ani, exista inca semne de intrebare cu privire la conditia medicala a Simonei.

La baieti, Novak Djokovic a debutat cu dreptul in cadrul competitiei. Sarbul s-a impus in minim de seturi in fata americanului Donald Young. In turul 2, fostul lider mondial il va intalni pe francezul Gael Monfils.

De un meci usor a avut parte si Roger Federer. Campionul editiei de anul trecut s-a impus cu 6 la 3, 6 la 4 si 6 la 3 in fata slovenului Aljaz Bedene. O ora si 41 de minute a durat partida.