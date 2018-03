Una dintre cele mai dure infrangeri din cariera pentru numarul 1 mondial. Simona Halep a cedat in doua seturi, in semifinalele de la Indian Wells - VIDEO

Simona Halep a suferit una dintre cele mai dure infrangeri din cariera. Romanca a cedat in doua seturi in semifinalele de la Indian Wells contra japonezei Naomi Osaka. Sportiva de 20 de ani a inceput perfect partida si si-a adjudecat primul set cu 6 la 3.

Halep a primit o lovitura mult mai dura in actul secund. Numarul 1 mondial nu a reusit sa-si adjudece niciun game in setul doi. Osaka s-a impus cu 6 la 0.

Naomi Osaka are un parcurs perfect la Indian Wells. Japoneza a eliminat adversari de top precum Sharapova, Radwanska sau Pliskova. In finala, Osaka o va intalni pe Daria Kasatkina. Rusoaica s-a impus cu 2 la 1 in fata americancei Venus Williams.