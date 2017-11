Una dintre cele mai mari victorii din istoria fotbalului moldovenesc. Sheriff a invins-o pe Lokomotiv Moscova la ea acasa - VIDEO

Dupa remiza din tur, scor 1 la 1, Lokomotiv si Sheriff s-au duelat in capitala Rusiei. Gazdele au lovit in minutul 26 – a inscris Jefferson Farfan. In cateva momente, Sheriff a marcat, prin Petru Racu, insa golul a fost anulat pentru ca fundasul nostru a jucat balonul cu mana. Totusi, Sheriff a egalat scorul pana la pauza.

A inscris Badibanga, din pasa lui Brezovec. Viespile au mai avut ocazii de gol, iar in minutul 58 au reusit sa iasa in avantaj. Brezovec a marcat cu un sut de la marginea careului. 2 la 1, scor ce a ramas neschimbat pana la final, iar echipa lui Roberto Bordin a produs o mare surpriza in Europa League.



Este pentru prima data cand o formatie din Moldova castiga un meci in deplasare, in grupele turneului.

Mateo SUSIC, CAPITAN SHERIFF: "Am spus ca vom incerca sa castigam si intr-un final am castigat. Am aratat si la Tiraspol, si la Moscova ca putem juca impotriva lui Lokomotiv. Pur si simplu am castigat meciul."

Petru RACU, FUNDAS SHERIFF: "O victorie istorica pentru ca suntem prima echipa din Moldova care invinge in deplasare, al 100-lea meci pentru Sheriff. E o sarbatoare pentru toti."

Gheorghe ANTON, MIJLOCAS SHERIFF: "Aceasta victorie ne da mai multe sanse sa iesim din grupa, insa va fi foarte important meciul cu Zlin, pe care il jucam acasa. Acolo se va decide soarta noastra mai departe."

Tot aseara, FC Copenhaga a invins-o pe Zlin cu 3 la 0.

EUROPA LEAGUE

GRUPA F



LOC ECHIPA MECIURI PUNCTE



1 FC COPENHAGA 4 6

2 SHERIFF TIRASPOL 4 6

3 LOKOMOTIV MOSCOVA 4 5

4 ZLIN 4 2

Astfel, clubul danez are 6 puncte in grupa, la egalitate cu Sheriff. In urmatorul meci, tiraspolenii vor juca acasa, impotriva cehilor de la Zlin.