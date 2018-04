Unai Emery pleaca de la PSG! A facut anuntul. PSG se pregateste sa intre intr-o noua era

Antrenorul spaniol a confirmat la conferinta de presa dinaintea meciului cu Guingamp ca o va parasi pe PSG la finalul sezonului.

In locul sau, urmeaza sa fie anuntat neamtul Tuchel, care are misiunea de a reforma echipa in vara. Obiectivul impus de seici: castigarea Champions League! Emery nu va ramane prea mult timp fara loc de munca. E anuntat tot mai insistent ca optiune principala pentru banca lui Real Sociedad.

OFFICIAL: Unai Emery has confirmed in press conference that he will not stay on as PSG coach past the end of this season. #PSGEAG