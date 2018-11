Uneori si arbitrii o patesc rau de tot. Un luptator de muay thai a oferit unul dintre cele mai bizare knockout-uri ale anului - VIDEO

Chinezul Gou Dakui a obtinut, astfel, una dintre cele mai spectaculoase victorii ale carierei. In runda a doua, l-a lovit tare cu pumnul in cap pe adversar, iar arbitrul a intervenit si a primit o lovitura de picior in fata. Cel din urma a avut nevoie de ajutorul medicilor.

Luptatorul advers nu a mai putut continua meciul si Gou Dakui a fost declarat castigator.