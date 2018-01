Unic si irepetabil! Roger Federer a cucerit al saselea titlu la Australian Open, dupa ce l-a invins in finala pe Marin Cilic - VIDEO

Roger Federer e marele castigator de la Australian Open in acest an. Elvetianul l-a invins intr-un meci epic, de 5 seturi, pe Marin Cilic. Federer s-a impus in actul de debut in doar 26 de minute, insa Cilic a egalat cu setul urmator.

Maratonul a continuat si s-a ajuns la decisiv. In setul 5, Federer nu i-a dat nicio sansa lui Cilic si s-a impus cu 6 la 1.

Roger FEDERER, TENISMAN: "Este un vis devenit realitate sa castig astazi. Povestea continua pentru noi, pentru mine, dupa un sezon remarcabil pe care l-am avut anul trecut. Este incredibil."

Tenismanul de 36 de ani a ajuns astfel la 20 de titluri de Grand Slam, un record absolut.