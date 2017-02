United a trecut lejer de campioana sezonului precedent, Leicester, iar Manchester City a invins cu emotii formatia Swansea - VIDEO

Campioana sezonului trecut e de nerecunoscut. Leicester a cedat pe teren propriu in fata celor de la Manchester United, scor 3 la 0. Spectacolul de pe King Power Stadium s-a lasat asteptat. Mai intai Mkhitaryan a deblocat tabela de marcaj dupa un contraatac excelent.

88 de secunde mai tarziu, Zlatan Ibrahimovic a facut 2 la 0 pentru diavolii rosii.

A fost cel de-al 15-lea gol in campionat pentru suedez. Scorul final de 3 la 0 a fost stabilit de Juan Mata la 4 minute de la reluarea partidei. Chiar si asa, Manchester United continua sa fie pe locul 6 in campionat. Rivala din oras, Manchester City a avut emotii in meciul cu Swansea. Noul jucator al cetatenilor, Gabriel Jesus, a facut spectacol si in meciul de ieri si a deschis scorul inca in minutul 11.

Avantajul s-a pastrat pana in minutul 81, cand Sigurdsson a marcat pentru oaspeti. Egalata pe final, Manchester City a inceput asediul, iar in al treilea minut de prelungiri, acelasi Jesus a inscris si a adus 3 puncte pretioase pentru trupa lui Pep Guardiola.

Manchester City este pe locul 3 in campionat, dupa ce a profitat de infrangerile lui Arsenal si Liverpool din aceasta etapa.