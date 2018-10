Universitatea Craiova pune presiune pe lidera clasamentului Ligii 1, CFR Cluj. Oltenii au invins-o, scor 3 la 0, pe Astra - VIDEO

Primul gol al meciului de la Giurgiu a fost marcat in minutul 38, cu o executie spectaculoasa din interiorul careului de catre mijlocasul Alexandru Mitrita.

In partea secunda a meciului, Alexandru Cicaldau a primit o pasa perfecta de la acelasi Mitrita si marcat primul sau gol in tricoul formatiei din Banie. Peste cateva minute, atacantul bosniac Elvir Koljic a inscris cel de-al saptelea gol al sau pentru Universitatea Craiova in tot atatea meciuri. 3 la 0 a fost si scorul final.

Craiova ocupa locul 2 in campionat, cu 22 de puncte. Lidera CFR are 23 de puncte, dar si un meci rezerva. Tot asera, Politehnica Iasi a pierdut duelul cu FC Hermannstadt, scor 0 la 2. La echipa gazda, portarul moldovean Denis Rusu a fost doar rezerva. Tsoumou si Dumitriu au inscris, pentru oaspeti.

Poli Iasi este pe locul 10, in liga, pe cand sibienii sunt pe pozitia a 13-a.