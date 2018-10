Unul din eroii Rusiei de la Campionatul Mondial se retrage de la echipa nationala. Portarul Igor Akinfeev a anuntat ca nu va mai juca pentru selectionata.

In varsta de 32 de ani, acesta se va dedica echipei de club, TSKA Moscova. Akinfeev a jucat 111 meciuri pentru nationala, iar in 33 dintre acestea nu a incasat gol. La mondialul din aceasta vara, gazduit de Rusia, el a ajuns cu echipa pana in sferturi de finala. A blocat penalty-ul decisiv in meciul cu Spania, din optimi. In total, Akinfeev a evoluat la doua campionate mondiale si doua europene.