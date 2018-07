Unul dintre cei mai buni luptatori de K1 din Moldova, in rol de sparring-partner pentru o sportiva din Israel. Stanislav Renita s-a antrenat cu Iulia Sachkova - VIDEO

Iulia Sachkova este o revelatie in lumea kickboxing-ului. Anul trecut, tanara sportiva din Israel a devenit campioana europeana, la juniori, si campioana mondiala, in categoria seniori.

Recent, Sachkova a semnat un contract profesionist cu Bellator si, in toamna, va avea prima lupta la turneul de MMA. Ea a ales sa-si desfasoare cantonamentul la Chisinau, la un antrenor de box, iar sparring-partner-ul ii este unul dintre liderii K1 din Moldova, Stanislav Renita.

Iulia SACHKOVA, LUPTATOARE ISRAEL: “Simt schimbari imense, simt ca sunt concentrata la maxim si ne pregatim corespunzator pentru luptele care urmeaza, mai exact pentru adversarele mele. Privim luptele lor, ne pregatim si sunt sigura ca vom reusi. Am ales kickboxing si MMA, pentru ca mi-a placut, am vazut ca reusesc si am dorit sa fac performante.”

Stanislav RENITA, LUPTATOR MOLDOVA: “Este o sportiva destul de experimentata. Pentru categoria sa, are o lovitura buna. Sunt bine dispus sa o ajut in pregatire si sa facem putin schimb de experienta.”

Stanislav Renita va lupta la Gala KOK de la Chisinau, de pe 6 octombrie.