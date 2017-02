Unul dintre cei mai cunoscuti fotbalisti germani, Phillip Lahm, se retrage la finalul acestui sezon - VIDEO

Phillip Lahm a fost ovationat de tribune inaintea partidei. In varsta de 33 de ani, capitanul clubului Bayern Munchen a anuntat ca isi agata ghetele in cui la finalul sezonului, dar, inainte de a pleca, vrea sa mai cucereasca cateva trofee.

Aseara, el a condus in teren echipa, in meciul cu Wolfsburg, din Cupa Germaniei, iar bavarezii au castigat cu 1 la 0. Douglas Costa a marcat golul cu un sut de la distanta, deviat.

Bayern Munchen s-a calificat in sferturile cupei, turneu pe care l-a castigat de 18 ori, in trecut. Tot aseara, in etapa urmatoare a avansat si Hamburg, care a batut formatia Koln cu 2 la 0.

Pentru Hamburg, Cupa Germaniei ramane singurul trofeu pe care il mai poate cuceri, in sezonul actual. In campionat, echipa este pe locul 16, iar in cupele europene hanseaticii nu participa.