Unul dintre cei mai impresionanti atacanti din sezonul precedent isi revine. Andrea Belotti a reusit un hat-trick in meciul contra lui Crotone - VIDEO

Belotti a deschis scorul in meciul dintre Torino si Crotone dupa un sfert de ora de joc. Atacantul italian nu s-a oprit aici. A mai inscris o data in prima repriza, iar in partea secunda a completat hat-trick-ul. Torino s-a impus cu 4 la 1, iar Belotti a ajuns la 9 goluri in acest sezon.

Tot ieri, Benevento a trecut cu 3 la 0 de Verona. Letizia a reusit golul meciului.

In derby-ul etapei, AC Milan a remizat pe teren propriu contra celor de la Inter, scor 0 la 0. Icardi putea aduce victorie oaspetilor, insa a ratat incredibil.

In urmatoarea etapa, Inter intalneste formatia Hellas Verona.