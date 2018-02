Unul dintre cei mai talentati tineri fotbalisti moldoveni va juca in Campionatul Letoniei. Maxim Cojocaru s-a transferat la clubul Ventspils

Maxim Cojocaru, mijlocas in varsta de 20 de ani, a marcat 7 goluri pentru lupii galbeni, in precedentele 2 sezoane. El a ajuns la Ventspils, club al carui presedinte a devenit, recent, Adlan Sishanov, fostul patron al Daciei.

Noua echipa a lui Cojocaru a fost de 6 ori campioana a Letoniei, in trecut. In sezonul actual, formatia ocupa locul 4, in clasamentul ligii.