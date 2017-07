Unul dintre cei mai talentati tineri fotbalisti romani isi va continua cariera in Campionatul Rusiei. Andrei Ivan s-a transferat de la CSU Craiova la Krasnodar - VIDEO

Andrei Ivan a semnat un contract pe 5 ani cu FC Krasnodar. Fotbalistul roman, in varsta de 20 de ani, a debutat la nivel profesionist la 17 ani si 7 luni. El a marcat 19 goluri si a reusit 13 pase decisive in cele 101 meciuri pentru CSU Craiova. Pentru echipa nationala, Andrei Ivan a debutat in noiembrie 2015, intr-un amical cu Italia.