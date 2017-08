Sheriff a castigat unul dintre cele mai importante meciuri ale sezonului. Viespile au invins-o, astazi, pe Milsami, in campionat, scor 3 la 1 - VIDEO

Spicul s-a impus in meciul cu Zimbru, scor 1 la 0. Dmitrii Mandracenco a marcat golul, in minutul 64. Spicul a urcat pe locul 5, in clasamentul Diviziei Nationale, iar Zimbru a cazut pe locul 8. Dupa meci, antrenorul zimbrilor, Iurie Osipenco, a declarat ca 4 fotbalisti ai echipei vor fi pusi pe lista de transfer.