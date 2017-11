Urcare uriasa pentru Sheriff Tiraspol in topul UEFA al cluburilor. Campioana Moldovei este pe locul 107 in cel mai recent clasament - VIDEO

Sheriff a obtinut o victorie si o remiza contra rusilor si a urcat 29 de pozitii in comparatie cu topul lunii octombrie. In clasamentul echipelor ce evolueaza in acest sezon in UEFA, Sheriff este pe locul 45. Joia viitoare, campioana Moldovei intalneste acasa formatia ceha Zlin, in penultimul meci din faza grupelor Europa League.