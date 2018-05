Rusia s-a impus in fata Slovaciei in cel de-al saselea meci de la Campionatul Mondial de hochei - VIDEO

Rusia s-a impus aseara cu 4 la 0 in fata Slovaciei in cel de-al saselea meci de la Campionatul Mondial de hochei. Sportivii au inceput perfect meciul si au marcat de 2 ori in prima repriza.

Rusii nu s-au oprit aici si au mai marcat de 2 ori in ultima parte a meciului.AMBIANTAIn aceasta seara, Rusia intalneste lidera grupei A, Suedia.

Intr-un alt meci disputat ieri, Canada s-a impus abia in prelungiri, scor 2 la 1, in fata Letoniei.