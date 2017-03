Vadim Cemartan - unul dintre eroii unui meci din Liga Campionilor Asiei. Atacantul echipei Bunyodkor din Uzbekistan a marcat un gol si a dat o pasa decisiva - VIDEO

Vadim Cemartan, transferat recent la Bunyodkor, a marcat primul gol pentru noul club in meciul cu Al Ain, egaland scorul. Formatia din Emirate a inscris apoi si a revenit in avantaj, insa, pe final de repriza, Bunyodkor a facut 2 la 2. Khamdanov a punctat din pasa decisiva a lui Cemartan.

In repriza a doua, Bunyodkor a ramas in zece oameni, un jucator fiind eliminat pentru un nou fault, iar in ultimele minute Al Ain a obtinut un penalty. Abdulrahman a transformat lovitura, apoi a incercat sa sarbatoreasca golul in stilul marilor vedete din fotbal, insa gazonul i-a jucat festa.

Bunyodkor Tashkent a pierdut meciul cu Al Ain, scor 2 la 3. Echipa moldoveanului Vadim Cemartan ramane pe locul 4 in grupa C a Ligii Campionilor Asiei, dupa doua partide, fara puncte acumulate. Bunyodkor este al 10-lea club din cariera lui Cemartan.

Acesta a mai jucat pentru o alta formatie uzbeka, Buxoro, dar si la mai multe echipe moldovenesti, printre care Dacia, Dinamo-Auto sau Veris.