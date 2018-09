Valeriu Ciuperca a inscris in minutul 81 al partidei, castigate de gazde cu 3 la 0. Gratie victoriei, Tambov a urcat in fotoliul de lider al ligii secunde din Rusia. Mijlocasul moldovean, care are si cetatenie rusa, evolueaza pentru Tambov din luna iulie. Tom este la un punct in spate.