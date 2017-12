Cu echipa de club, Kuban, Titica a ratat de putin podiumul, in Campionatul Rusiei.

Formatia sa a pierdut meciul pentru locul 3. Titica a fost desemnat rugbistul anului, in Moldova, pentru a treia oara. In aceasta toamna, selectionata noastra a jucat 3 meciuri in Rugby Europe Trophy, si le-a pierdut pe toate.