Vede de zece ori mai rau decat ar trebui, dar asta nu-l impiedica sa lupte. Nicolae Bondarev a devenit campion mondial la Para-karate - VIDEO

Nicolai BONDAREV, CAMPION MONDIAL “Dacă e să continui să mergi spre visul tău, nu contează, în sport, sau poate în studii, nu trebuie să cedezi niciodată.”



In karate ai succes doar daca sufletul, corpul si tehnica sunt un tot intreg. De acest principiu se conduce Nicolai Bondarev, un sportiv cu deficiente de vedere, care se dedica total sportului preferat. Dupa numeroase victorii la turnee nationale si internationale, in acest an a venit si cea mai asteptata – medalia de aur la Campionatul Mondial de Para-karate WKF, versiunea olimpica. La turneul din Austria, Nicolai Bondarev a castigat 3 lupte. Finala, in care a batut un australian, a fost cea mai dificila.

Nicolai BONDAREV, CAMPION MONDIAL "Te simţi de parcă toarnă cineva peste tine 20 de litri de apă, iar tu eşti îmbrăcat în haine de iarnă şi aşa trebuie să lupţi.”

Antrenorul lui Nicolai, Oleg Abalin, este foarte mandru de discipolul sau.

Oleg ABALIN, ANTRENOR „S-a întrecut pe sine şi, în acelaşi timp, a arătat un exemplu celorlalţi, că poţi să obţii ceea ce doreşti. ”

Nicolai Bondarev nu are de gand sa se opreasca si, in anul 2017, planifica sa participe la turnee importante in Franta si Olanda, iar in luna mai – la Campionatul European, in Turcia. E cu gandul doar la victorii, pentru ca si-a pus un nou scop – vrea sa reprezinte Moldova la Jocurile Paralimpice din 2020 de la Tokyo.

Nicolai BONDAREV, CAMPION MONDIAL “Şanse sunt, iar planul meu de acţiuni e următorul: să concurez la toate competiţiile posibile.”

Nicolai face karate de la 7 ani, fiind pasionat de filmele cu Jackie Chan.

Nicolai BONDAREV, CAMPION MONDIAL "E amuzant, sprinten, tehnica lui e superbă. Înţelegeam că dacă voi încerca aceste mişcări de câteva ori la antrenamente, voi reuşi.”

Oleg ABALIN, ANTRENOR „Prima dată când a venit la antrenament, a fost un războinic, ca un cocoş, care iubeşte să se bată. ”

Karate este mai mult decat un sport pentru Nicolai Bondarev, care are de la 12 ani are probleme la retina. Vederea a scazut brusc cu 50 la suta, iar apoi, in urma unor tratamente care nu l-au ajutat, a continuat sa se reduca. Acum vede la capacitatea de 10 la suta, cu ochiul stang, si circa 8 la suta, cu ochiul drept.

Nicolai BONDAREV, CAMPION MONDIAL “Sunt doar unele incomodităţi, spre exemplu, când opresc microbuzul sau să observ undeva, ceva. Nu mă indispun din cauza vederii. Demult m-am acomodat şi am înţeles că nu are sens. Trebuie să te bucuri de ceea ce ai.”