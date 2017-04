Vedeta echipei Oklahoma, Russell Westbrook, a reusit un nou triple-double - VIDEO

Russell Westbrook este la cel mai bun sezon al carierei. Baschetbalistul echipei Oklahoma City Thunder face show de la meci la meci, iar aseara a scris o noua pagina in istoria acestui sport. Westbrook a reusit un nou triple-double – performanta de acumulare a cel putin 10 puncte la 3 categorii. In partida cu Denver Nuggets, el a totalizat 50 de puncte, 10 pase decisive si 16 recuperari. Cireasa de pe tort a fost cosul marcat de Westbrook in ultimele secunde, care a ajutat-o pe Oklahoma sa smulga victoria dramatica, scor 106 la 105.

Russell WESTBROOK, BASCHETBALIST OKLAHOMA "Este uluitor. Niciodată nu puteam să visez la asta, nici când eram copil. Sunt foarte mulţumit.”

Astfel, Westbrook are 42 de triple-double-uri intr-un sezon – este noul record in NBA. Cu unul mai putin a reusit Oscar Robertson, acum 56 de ani. Oklahoma ramane pe locul 6 in Conferinta de Vest si va juca in play-off.