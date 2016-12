Veste soc pe final de an. Fosta lidera in ierarhia mondiala, Ana Ivanovic, si-a anuntat retragerea din tenis - VIDEO

Ana IVANOVIC, JUCATOARE DE TENIS: “Nu există o altă variantă pentru a spune asta: am decis să mă retrag din tenisul profesionist. A fost o decizie dificilă, dar am avut foarte mult de sărbatorit.”

Ana Ivanovic, numarul 1 in tenisul mondial feminin in 2008, si-a incheiat cariera in tenisul profesionist la varsta de 29 de ani. Sportiva sarba a marturisit ca nu mai poate fi la nivelul sau maxim din punct de vedere fizic.

Aceasta a spus va deveni ambasador al sportului si al sanatatii si se va implica mai activ in munca alaturi de UNICEFF. Ivanovic a castigat de-a lungul carierei 15 titluri, printre care si trofeul de la Roland Garros. In acest an, aceasta s-a maritat cu fotbalistul Bastian Schweinsteiger de la Manchester United.