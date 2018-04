Veste soc pentru fanii lui Sheriff. Unul dintre cei mai de succes antrenori din istoria clubului, Roberto Bordin, si-a dat demisia

Antrenorul italian a parasit campioana din motive familiale. Bordin a preluat echipa in toamna anului 2016 si a cucerit 2 titluri, in Divizia Nationala, dar si o Cupa a Moldovei. Cu tehnicianul italian la carma, Sheriff a evoluat si in grupele Europa League, fiind foarte aproape de calificarea in play-off. Antrenor interimar al viespilor a devenit Victor Mihailov.