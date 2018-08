Veste uriasa pentru familia lui Schumacher: "E o poveste minunata". Ce s-a intamplat - FOTO

Mick Schumacher concureaza in Formula 3 si a castigat recent prima cursa din cariera, in Belgia, pe circuitul de la Spa. Tot acolo debuta si tatal sau in prima cursa din cariera.

S-au intamplat multe de atunci. Michael Schumacher a devenit cel mai titrat pilot din istorie, cu 7 campionate mondiale in palmares, dar a trecut si printr-un accident de ski ce l-a trimis in coma. Nu se mai stie nimic despre starea lui, la aproape 5 ani de la accident. Fanii spera ca in scurt timp sa-l vada pe tanarul Mick pe urmele tatalui sau.

Seful Formulei 1 spune ca ar fi un moment special ca Mick sa-i calce pe urme tatalui sau.