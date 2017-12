Vesti bune pentru Alexandru Gatcan. Mijlocasul moldovean si-a prelungit contractul cu echipa sa de club, FC Rostov, pana in vara anului 2019

Fosta intelegere a lui Gatcan cu FC Rostov expira la vara. Mijlocasul moldovean evolueaza la Rostov din 2008, unde a jucat 233 de meciuri in campionatul Rusiei, marcand 17 goluri. Alaturi de Rostov, Gatcan a evoluat in faza grupelor Champions League in sezonul precedent, ocupand locul 3. In acest sezon, Gatcan a inscris de doua ori, iar echipa sa ocupa locul 10.