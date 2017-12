Vesti bune pentru fanii lui Sheriff. Tehnicianul italian Roberto Bordin si-a prelungit contractul cu gruparea din Tiraspol pana in 2018 - VIDEO

Fosta intelegere a lui Bordin cu Sheriff a expirat in aceasta luna. Sub comanda antrenorului italian, formatia din Tiraspol a cucerit Cupa Moldovei si a devenit de 2 ori campioana in Divizia Nationala. In acest sezon, viespile au fost aproape de o calificare istorica in play-off-ul Europa League, acumuland 9 puncte in grupa.