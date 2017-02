Vesti bune pentru nationala Moldovei. Artur Ionita a revenit pe teren intr-un meci oficial din Campionatul Italiei - VIDEO

Artur Ionita e din nou pe teren. Moldoveanul care evolueaza pentru Cagliari a intrat ieri pe teren in minutul 83, in meciul contra celor de la Atalanta. Ionita a suferit o accidentare in luna septembrie, iar de atunci a stat o perioada indelungata departe de fotbal. Revenirea a fost insa cu ghinion. Cagliari a cedat, scor 2 la 0.

In derby-ul Italiei, Juventus a reusit o victorie la limita contra celor de la Inter Milano. Batrana doamna s-a impus cu 1 la 0 gratie golului de poveste a lui Cuadrado.

Inter nu a reusit sa egaleze, iar la una din ultimele faze ale partidei, Perisic a vazut cartonasul rosu. Astfel, Juventus a intrerupt seria de 7 victorii consecutive ale lui Inter din Seria A. Batrana doamna este pe prima pozitie in Campionatul Italiei, avand 54 de puncte la activ.