Astfel, daca tiraspolenii vor pierde in una din primele 3 runde preliminare, nu vor fi eliminati. Isi vor continua evolutia in calificarile Europa League. Daca, insa, Sheriff va ajunge in play-off si va ceda, in mod traditional se va califica direct in grupe.

Tot in aceasta competitie, in prima runda preliminara, isi vor incepe evolutia Milsami, Petrocub si castigatoarea Cupei Moldovei.