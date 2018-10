Victor Ciobanu a devenit vicecampion mondial la lupte greco-romane. Moldoveanul a fost la un pas sa obtina titlul de campion - VIDEO

La Campionatul Mondial, desfasurat in orasul Budapesta, Victor Ciobanu a dat piept, in finala categoriei de greutate de 60 kg, cu rusul Serghey Emelin. Rusul a obtinut 4 puncte in debutul partidei, mai tarziu moldoveanul a redus din diferenta, insa, pe final, din nou luptatorul rus a reusit sa-l invinga pe sportivul moldovean.

Astfel, sportivul Serghey Emelin a devenit campion mondial la lupte greco-romane, iar moldoveanul Victor Ciobanu s-a ales cu medalia de argint.

Pana a ajunge in finala, sportivul nascut in satul Varvareuca, raionul Floresti, a obtinut patru victorii. In 2014, Ciobanu cucerise medalia de argint pentru Moldova la campionatul european de lupte greco-romane.