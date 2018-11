Victorie amara, pentru nationala Romaniei. Tricolorii au invins-o pe Muntenegru, dar nu au promovat din al treilea esalon al Ligii Natiunilor - VIDEO

Romania a ramas neinvinsa in Liga Natiunilor, iar in ultima partida, jucata la Podgorica, George Tucudean a inscris golul victoriei. Muntenegrenii puteau egala scorul dintr-un penalty, insa Tatarusanu a aparat lovitura lui Jankovic.

Romania a ramas, totusi, pe locul 2 in grupa, iar Serbia a promovat in Liga B. Tot aseara, sarbii au batut Lituania cu 4 la 1. A fost o seara nereusita si pentru Rusia, care a pierdut meciul cu Suedia, din deplasare, scor 0 la 2. Lindelof si Berg au marcat golurile. Suedezii au castigat grupa si au promovat in Liga A, iar rusii au ramas pe locul secund.