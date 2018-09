Victor Stina a centrat de pe banda stanga, iar Vadim Gulceac, demarcat perfect in careu, a inscris cu capul. Moldova a acumulat sapte puncte si ramane pe locul cinci, in grupa sa preliminara pentru Campionatul European de tineret. In ultimul meci din calificari, nationala U-21 va juca impotriva Cehiei, in deplasare.