Victorie chinuita pentru Elina Svitolina. Ucraineanca a obtinut al doilea succes in Grupa Alba a Turneului Campioanelor de la Singapore - VIDEO

Elina Svitolina, care ocupa locul 7 in ierarhia mondiala, a castigat si cel de-al doilea meci la Turneul Campioanelor de la Singapore. In primul set, tenismena ucraineana a controlat mersul jocului si s-a impus cu 6 la 3.





In cel de-al doilea set, Karolina Pliskova si-a revenit si a reusit sa castige cu 6 la 2. Iar in setul final, ucraineanca nu i-a mai dat sperante de castig tenismenei cehe. Astfel, Svitolina a castigat cu 6 la 3 si, dupa aproape doua ore de joc, a obtinut victoria.







Tot ieri, jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, numarul 3 mondial, a invins-o cu 7 la 5, 3 la 6 si 6 la 2, pe Kvitova, ocupanta locului 5 in clasamentul WTA.







Turneul Campioanelor de la Singapore este dotat cu premii in valoare de 7 milioane de dolari. Anul trecut titlul i-a revenit lui Wozniacki.