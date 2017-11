Victorie chinuita pentru lider. Manchester City a castigat meciul cu echipa nou-promovata - VIDEO

Manchester City a dominat meciul de pe terenul echipei Huddersfield, dar primul gol a venit in poarta cetatenilor. A fost Otamendi cel care a deviat nefericit balonul, dupa un corner. Dupa pauza, oaspetii au obtinut un penalty.

Sterling a cazut in careul advers dupa un contact cu fundasul Malone. Aguero a transformat lovitura. Manchester City a smuls victoria printr-un gol norocos, in minutul 84. Portarul a respins sutul lui Gabriel Jesus, mingea a ricosat in Sterling si a intrat in plasa.

Este a 11-a victorie consecutiva pentru Manchester City, in campionat. Cetatenii sunt lideri, cu 37 de puncte, iar Manchester United are 29 de puncte. Intr-o alta partida, Arsenal a invins-o pe Burnley, scor 1 la 0. Alexis Sanchez a marcat din penalty, in prelungiri. Totodata, mijlocasul lui Everton, Sigurdsson, a reusit un gol de generic in meciul cu Southampton.

Everton a pierdut, insa, partida, scor 1 la 4. Echipa ocupa abia locul 16, in clasament. Southampton a urcat pe treapta a 10-a.