Constantin Rusu l-a invins aseara pe francezul Sidibe Cheick in cadrul turneului din Kazan. Chiar daca duelul s-a desfasurat in debutul eventimentului, moldoveanul a facut spectacol in ring.

Rusu a controlat cu inversunare duelul, iar l-a sfarsit arbitrii l-au declarat invingator.