Victorie clara pentru Milsami. Orheienii au invins Dinamo-Auto si au revenit pe pozitia de lider in Dinamo-Auto - VIDEO

Imprumutat de la CSM Poli Iasi, Boiciuc nu a avut nevoie de prea mult timp pentru a se adapta. A inscris in al doilea meci consecutiv pentru Milsami. Imediat, Dedov a facut 2 la 0 pentru vulturii rosii. In partea secunda, Dinamo Auto a ramas in 10 oameni, iar orheienii au profitat din plin. Balashov si Belous au stabilit scorul final de 4 la 0.

Tot astazi, Dacia a trecut la limita de codasa clasamentului, FC Ungheni, scor 2 la 1. Pascenco a deblocat tabela de marcaj, insa gazdele au egalat pana la pauza. Soarta partidei s-a decis in minutul 56. Popovici a inscris in propria poarta.

Gazdele puteau egala, insa Gusan a ratat din penalty. Dupa victoria de astazi, Dacia continua sa fie pe locul 4 in clasament, avand 38 de puncte acumulate. Surpriza etapei a venit din partea celor de la Zimbru. Galben-verzii au cedat in fata penultimei clasate, Saxan, scor 3 la 0.