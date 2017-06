Victorie cu emotii pentru Germania la primul meci de la Cupa Confederatiilor. Nemtii s-au impus la limita in fata nationalei Australiei - VIDEO

Germania a inceput in forta partida cu Australia si a deschis scorul inca in minutul 5. Australia a egalat in minutul 41. Rogic a marcat din afara careului.



Nemtii au plecat la vestiare in avantaj. Draxler a marcat din penalty. La startul reprizei, Germania a marcat o data, iar scorul era deja de 3 la 1.



Australia a incercat revenirea, insa a inscris doar o singura data. 3 la 2, iar Germania este pe locul 2 in grupei B din cadrul Cupei Confederatiilor.

In urmatorul meci, nemtii vor juca impotriva selectionatei Chile.