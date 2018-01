Victorie cu sange pentru Real Madrid. Galacticii au invins cu 7 la 1 formatia Deportivo la Coruna, chiar daca au fost condusi - VIDEO

Ronaldo a fost lovit in plina figura la ultimul sau gol marcat aseara. Plin de sange, portughezul a oferit faza meciului. A cerut un telefon pentru a se examina.AMBIANTASi Bale a fost in mare forma aseara. Galezul a semnat dubla si a ajuns la 6 goluri in acest sezon.

Pentru Real au mai inscris Nacho si Modric. 7 la 1, iar galacticii ocupa locul 4 in campionat. Lider in Spania este Barcelona. Catalanii au trecut la pas de formatia Real Betis, scor 5 la 0. Messi si Suarez au facut spectacol, reusind cate o dubla. Barcelona este lider detasat in La Liga, cu 54 de puncte dupa 20 de etape.