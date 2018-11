Victorie de senzatie a lui Manchester United, pe terenul echipei Juventus. Diavolii rosii au castigat meciul serii cu 2 la 1, marcand golurile pe final

Cristiano Ronaldo a inscris un gol fabulos, in poarta fostei sale echipe, cu un sut din voleu. Juventus a ratat si cateva ocazii monumentale, iar pe final a fost taxata de Manchester United.

In minutul 86, Mata a inscris un gol frumos din lovitura libera, iar la urmatoarea faza, la o centrare in careu, Bonucci a deviat mingea in propria poarta. Diavolii rosii au castigat meciul cu 2 la 1 si au 7 puncte in grupa. Juventus ramane cu 9 puncte.

Tot aseara, Manchester City a umilit, acasa, formatia Sahtior Donetsk, scor 6 la 0. Gabriel Jesus a reusit un hat-trick. Si Real Madrid a facut spectacol – a batut-o pe Viktoria Plzen cu 5 la 0. Casemiro, Bale si Kroos au inscris cate un gol, iar Benzema a reusit dubla.