Victorie de senzatie pentru nationala feminina de fotbal a Moldovei: a invins Lituania in cadrul primului tur preliminar al Campionatului Mondial din 2019 - VIDEO

Chiar daca a invins cu 2 la 0, nationala noastra a avut viata grea cu Lituania. Pana in minutul 92, cand gazdele au inscris in propria poarta, scorul era de 0 la 0. La urmatoare faza a jocului, Tabur a inscris superb si a asigurat 3 puncte importante pentru Moldova. Nationala noastra ocupa locul 2 in grupa C. Moldova va intalni marti liderul Israel.