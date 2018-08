Victorie de senzatie pentru nationala Moldovei de volei, dupa un meci de 5 seturi, in preliminariile Campionatului European - VIDEO

Nationala Moldovei de volei a reusit o victorie fabuloasa aseara in fata selectionatei din Muntenegru, scor 3 la 2. Favoriti clari inaintea meciului, oaspetii au condus cu 2 la 0, dupa primele 2 seturi.

Muntenegrenii s-au impus cu 26 la 24 si 25 la 19. A urmat o revenire in care putini mai credeau. Moldova a castigat setul 3 cu 25 la 22, iar apoi au egalat, invingand in al patrulea set cu 25 la 19.

In decisiv, echipele au mers la egalitate pana la scorul de 12 la 12, dupa care Serghei Predius a punctat de 3 ori la rand si a adus victoria nationalei noastre. In cel de-al doilea meci din cadrul preliminariilor Campionatului European, elevii lui Artur Romascan vor intalni in deplasare nationala Islandei, pe 19 august.