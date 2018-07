Victorie dramatica pentru nationala Moldovei de fotbal pe plaja in cadrul Campionatul European, Divizia B. Tricolorii au trecut cu 5 la 4 de Grecia - VIDEO

Tricolorii au condus inca in minutul 3, dupa o faza splendida finalizata de Ignat. Grecii au egalat imediat, insa Moldova a iesit din nou in avantaj la debutul partii secunde. Cojocari a inscris cu un sut de la distanta. Grecii au egalat cu un gol splendid, marcat chiar de portar.

Goalkeeperul grecilor a reusit un meci fantastic si a mai inscris o data in poarta moldovenilor. Imediat, grecii au inscris din nou, iar Moldova parea deja invinsa. Tricolorii, insa, au reusit o revenire de senzatie. Mai intai Pavalachi a inscris din propria jumatate de teren...ca mai apoi Schiopu sa egaleze. S-a ajuns in prelungiri, unde Cojocari a marcat si a adus victoria Moldovei.

Dupa victoria de ieri, Moldova a incheiat grupa pe locul 2 si are mari sanse de a accede in turneul final pentru calificarea in Divizia A. Situatia se va decide dupa ultimele meciuri care se vor disputa intre 24 si 26 august.