Victorie eroica si calificare in turul doi. Radu Albot a inceput cu dreptul la Miami si a trecut de Ricardas Berankis in primul meci - VIDEO

Radu Albot a debutat victorios la turneul Masters de la Miami. Cel mai bun tenisman moldovean a trecut in 3 seturi de Ricardas Berankis. Albot a inceput ca din tun meciul, adjudecandu-si primul act cu 6 la 1. Lituanianul a egalat la seturi si a trimis partida in decisiv.

Setul 3 a fost unul extrem de disputat. Fiecare jucator a reusit cate 3 break-uri, iar partida s-a decis la tie-break. Albot a obtinut victoria, dupa ce a valorificat a doua minge de meci.

In turul doi, Albot il va intalni pe Sam Querrey. Moldoveanul si canadianul s-au mai intalnit in 2017, la US Open. Atunci Albot a cedat cu 1 la 3.